Розкрито подробиці найдешевшого електрокара Audi: він змінить хетчбек A3 (фото)

Компактний електромобіль Audi збудують на повністю новій платформі. Очікуються версії із заднім і повним приводом, також анонсовані спортивні варіанти S і RS.

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Audi ведуть розробку нового компактного та недорогого електромобіля. Він з'явиться у 2027 році та стане наступником хетчбека А3. Про це під час щорічної підсумкової пресконференції заявив технічний директор Audi Олівер Гоффман, повідомляє видання Autocar.

За його словами, новий електромобіль Audi за розміром буде меншим, ніж кросовер Q4, і за розмірами його можна порівняти з нинішнім A3. Він не уточнив, чи збереже модель назву A3, чи буде перейменована.

Крім того, Олівер Гоффман згадав, що найдоступніший електрокар Audi збудують на модульній платформі SSP. Ця архітектура прийде на зміну "візку" МЕВ, і вже відомо, що її використовуватиме флагманський електромобіль Volkswagen Trinity.

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Платформа SSP дозволяє створювати моделі із запасом ходу до 700 км. Крім того, вона підтримує швидкісну 800-вольтну зарядку, що дозволяє поповнити заряд батареї на 80% за 10 хвилин.

Електромобіль Audi A3 запропонують із заднім і повним приводом. Також у лінійці очікуються потужні заряджені версії S і RS.

Раніше Фокус повідомляв, що Audi випустили електровелосипед за 10 000 доларів.

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