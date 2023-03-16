Раскрыты подробности самого дешевого электрокара Audi: он сменит хэтчбек A3 (фото)

Компактный электромобиль Audi построят на полностью новой платформе. Ожидаются версии с задним и полным приводом, таже анонсированы спортивные варианты S и RS.

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Audi ведут разработку нового компактного и недорогого электромобиля. Он появится в 2027 году и станет преемником хэтчбека А3. Об этом на ежегодной итоговой пресс-конференции заявил технический директор Audi Оливер Хоффман, сообщает издание Autocar.

По его словам, новый электромобиль Audi по размеру будет меньше, чем кроссовер Q4 и по размерам сопоставима с нынешним A3. Он не уточнил, сохранит ли модель название A3 или будет переименована.

Кроме того, Оливер Хоффман упомянул, что самый доступный электрокар Audi построят на модульной платформе SSP. Эта архитектура придет на смену "тележке" МЕВ и уже известно, что ее будет использовать флагманский электромобиль Volkswagen Trinity.

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Платформа SSP позволяет создавать модели с запасом хода до 700 км. Кроме того, она поддерживает скоростную 800-вольтную зарядку, позволяющую пополнить заряд батареи на 80% за 10 минут.

Электромобиль Audi A3 предложат с задним и полным приводом. Также в линейке ожидаются мощные заряженные версии S и RS.

Ранее Фокус сообщал, что Audi выпустили электровелосипед за 10 000 долларов.

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