Самый компактный кроссовер Volkswagen впервые заметили без камуфляжа (фото)

Новый Volkswagen T-Cross 2024 получит обновленный дизайн и модернизированную моторную гамму. Все двигатели могут дополнить 48-вольтовой технологией "мягкого" гибрида.

Компактный кроссовер Volkswagen T-Cross 2024 модельного года заметили во время тестов без камуфляжа. Официальный дебют новинки состоится уже в ближайшее время. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Volkswagen T-Cross был представлен в 2018 году и стал самым компактным кроссовером бренда. Теперь модель получит плановое обновление.

Обновленный Volkswagen T-Cross внешне похож на более крупный T-Roc. Спереди появились новые бампер и решетка радиатора, а также измененные фары.

Volkswagen T-Cross получит обновленный силуэт Фото: carscoops.com

Задняя часть кроссовера также была изменена. Появился новый задний бампер и модернизированные задние фонари.

Графика задних фонарей будет изменена Фото: carscoops.com

Приборная панель прототипа прикрыта, что указывает на изменения. Вероятнее всего, кроссовер получит увеличенный дисплей информационно-развлекательной системы и расширенный список оснащения.

Также ожидаются изменения в моторной гамме кроссовера. Сейчас в нее входят два двигателя на выбор — 1.0 TSI и 1.5 TSI. Их могут дополнить "мягкой" гибридной установкой.

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