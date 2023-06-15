Volkswagen готовит новый семейный кроссовер: первые подробности

Новый Volkswagen Tayron впервые выйдет на рынки Европы и Северной Америки. Семиместный кроссовер займет нишу между Volkswagen Tiguan и Touareg.

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Появилась информация про Volkswagen Tayron второго поколения. Новый кроссовер появится в 2025 году и станет "глобальной" моделью. Об этом сообщает издание Autocar.

Нынешний Volkswagen Tayron выпускается в Китае и продается в странах Азии и Латинской Америки. Вторая генерация модели расширит свою географию и будет предложена также в Европе и Северной Америке.

Кроссовер Volkswagen Tayron подрастет в размерах и заменит на рынке удлиненный VW Tiguan Allspace. В линейке марки он будет на ступеньку ниже Touareg. Не исключено, что в отдельных странах его даже будут продавать под названием Tiguan.

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Новый Volkswagen Tayron предложат в версиях на 5 и 7 мест. Он будет построен на платформе MQB, как и новый Volkswagen Tiguan 2024 и позаимствует у него двигатели.

Для Volkswagen Tayron на выбор предложат 2,0-литровые бензиновые и дизельные моторы с турбонаддувом. Также ожидаются подзаряжаемые гибриды мощностью 204-272 л. с., способные проехать свыше 100 км в полностью электрическом режиме.

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