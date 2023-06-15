Избежать штрафа в 680 грн: когда водители могут использовать аварийку

Аварийную световую сигнализацию можно использовать только в некоторых случаях, иначе водителей ждут штрафы. Использование аварийки не по назначению повышает риск возникновения ДТП.

В Украине многие водители не по назначению используют аварийную световую сигнализацию. За такое нарушение предусмотрены штрафы и даже наказание в виде лишения водительских прав. Фокус расскажет, в каких случаях можно включать аварийку.

За использование аварийной световой сигнализации без необходимости предусмотрен штраф в размере 425 грн. Если это привело к ДТП, то водителю грозит штраф в 680 грн и даже могут забрать водительское удостоверение на срок от 6 до 12 месяцев.

Когда можно использовать аварийку в Украине:

При поломках автомобиля

Если на дороге у автомобиля произошла поломка, то водитель может использовать аварийку. Так он предупреждает других участников дорожного движения о неисправностях своего авто

Во время буксировки автомобиля

Иногда автомобили не могут передвигаться самостоятельно, из-за чего приходится буксировать их другими транспортными средствами. В каком случае водители обязаны включать аварийку.

Вынужденная остановка

Если водителю нужно внезапно остановиться в неположенном месте, то ему необходимо включить аварийку. Так другие участники дорожного движения смогут заметить автомобиль издалека.

Ослепление светом фар

Если другой водитель ослепил вас светом своих фар, то его можно предупредить об этом, включив аварийку. Такой сигнал известит его о том, что яркость фар нужно снизить.

Остановка по требованию полиции

Перед тем как полиция останавливает водителя, он обязан включить аварийку. Так он показывает другим участникам дорожного движения, что собирается остановиться.

После ДТП

Участники ДТП обязаны включать аварийку, чтобы предупредить других водителей об опасности. Также нужно разместить знак аварийной остановки.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине предлагают ужесточить ответственность пешеходов за нарушение ПДД.