Китайцы показали электрокроссовер с необычным дизайном и запасом хода 560 км (фото)
Docan V07 оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 381 л.с. Электрокроссовер сможет проехать на одном заряде от 440 до 560 км.
В Китае показали новый электрический кроссовер Docan V07. Долгое время модель была известна под названием Niutron NV, но производство постоянно откладывалось из-за многочисленных проблем. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.
Niutron NV должен был поступить в производство в Китае в 2022 году, но почти сразу столкнулся с проблемами. Всем клиентам вернули депозиты, а модель так и не увидела свет.
Теперь электрокроссовер получил название Docan V07 и будет выпускаться другим предприятием. Внешность и техническая часть модели остались без изменений.
Спереди расположены большие фары, соединенные в один блок. По центру расположены дневные ходовые огни.
Задние фонари также соединены в один блок и получили минималистичную графику. Кроссовер получил скрытые дверные ручки и традиционный силуэт.
Габариты Docan V07:
- длина — 4915 мм;
- ширина — 1962 мм;
- высота — 1755 мм;
- колесная база — 2910 мм.
Электрокроссовер весит 2210 кг или 2220 кг в зависимости от модификации. Полная масса авто составляет 2585 кг.
Docan V07 оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 381 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,9 секунды, а максимальная скорость составляет 170 км/ч.
На выбор предложат две аккумуляторные батареи. Они обеспечат запас хода на одном заряде до 440 или 560 км.
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