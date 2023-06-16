Китайцы показали электрокроссовер с необычным дизайном и запасом хода 560 км (фото)

Docan V07 оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 381 л.с. Электрокроссовер сможет проехать на одном заряде от 440 до 560 км.

В Китае показали новый электрический кроссовер Docan V07. Долгое время модель была известна под названием Niutron NV, но производство постоянно откладывалось из-за многочисленных проблем. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Niutron NV должен был поступить в производство в Китае в 2022 году, но почти сразу столкнулся с проблемами. Всем клиентам вернули депозиты, а модель так и не увидела свет.

Теперь электрокроссовер получил название Docan V07 и будет выпускаться другим предприятием. Внешность и техническая часть модели остались без изменений.

Спереди расположены большие фары, соединенные в один блок. По центру расположены дневные ходовые огни.

Задние фонари также соединены в один блок и получили минималистичную графику. Кроссовер получил скрытые дверные ручки и традиционный силуэт.

Задние фонари соединены в один блок Фото: Niutron

Габариты Docan V07:

длина — 4915 мм;

ширина — 1962 мм;

высота — 1755 мм;

колесная база — 2910 мм.

Электрокроссовер весит 2210 кг или 2220 кг в зависимости от модификации. Полная масса авто составляет 2585 кг.

В интерьере разместили несколько больших дисплеев Фото: Niutron

Docan V07 оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 381 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,9 секунды, а максимальная скорость составляет 170 км/ч.

На выбор предложат две аккумуляторные батареи. Они обеспечат запас хода на одном заряде до 440 или 560 км.

Ранее Фокус рассказал, что в Китае рассекретили новый внедорожник Haval Xianglong.