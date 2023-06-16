Шведский суперкар побил мировой рекорд скорости (видео)

Для разгона до 400 км/ч и до полного торможения Koenigsegg Regera понадобилось 28,81 секунды. Шведский гиперкар оснащен уникальной гибридной силовой установкой мощностью 1500 л.с. и 2000 Нм крутящего момента.

Шведский гиперкар Koenigsegg Regera побил рекорд скорости разгона до 400 км/ч и полной остановки. Заезд провели в аэропорту Эребру. Видео опубликовали на YouTube-канале бренда.

Всего месяц назад хорватский электрический суперкар Rimac Nevera установил рекорд скорости разгона до 400 км/ч и полной остановки. Теперь же Koenigsegg Regera вернул себе титул рекордсмена.

Для разгона до 400 км/ч и до полного торможения шведскому гиперкару понадобилось 28,81 секунды. Rimac Nevera выполнил это упражнение за 29,94 секунды.

Также Koenigsegg Regera является рекордсменом по скорости разгона до 402 км/ч и полной остановки. На такое упражнение гиперкар тратит 29,6 секунды.

Интересно то, что в отличие от Rimac Nevera, Koenigsegg Regera не является новой моделью. Гиперкар выпускался с 2015 по 2022 год и отличается уникальной силовой установкой.

Koenigsegg Regera оснащен 5,0-литровым турбированным двигателем и тремя электромоторами суммарной мощностью 1500 л.с. и 2000 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,8 секунды, а максимальная скорость составляет 404 км/ч. Силовая установка передает мощность только на задние колеса при помощи уникальной трансмиссии с одной передачей.

Ранее Фокус сообщал, что электрический суперкар из Японии Aspark Owl побил два мировых рекорда скорости.