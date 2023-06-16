Британцы назвали лучшие современные минивэны с пробегом (фото)

В рейтинг вошли 10 подержанных семейных минивэнов, на которые стоит обратить внимание. Эти модели имеют множество преимуществ перед конкурентами.

Британские эксперты назвали лучшие минивэны с пробегом в возрасте до пяти лет. В рейтинг вошли 10 моделей, которые отлично подходят для большой семьи. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Минивэны уступают по продажам кроссоверам, но эти автомобили все еще пользуются большим спросом. Такие авто обладают очень высоким уровнем практичности.

Эксперты протестировали десятки минивэнов с пробегом и выделили 10 лучших моделей. Они также рассказали о преимуществах и недостатках этих автомобилей.

ТОП-10 лучших минивэнов с пробегом:

10. BMW 2 Series Active Tourer

BMW 2 Series Active Tourer обладает отличной управляемостью Фото: BMW

BMW 2 Series Active Tourer разделяет платформу с Mini, что дало модели отличную управляемость. Интерьер устроен так, что оптимизировать все доступное пространство внутри.

Плюсы:

много места на втором ряду;

качественный интерьер;

высокая плавность хода.

Минусы:

не такой уж и практичный;

маломощные дизельные двигатели;

высокая стоимость.

9. Seat Alhambra

Seat Alhambra предлагает высокий уровень практичности и мощные двигатели Фото: SEAT

Seat Alhambra имеет приятное управление и богатое оснащение. Также эксперты отметили большой выбор двигателей на выбор.

Плюсы:

высокий уровень практичности;

мощные двигатели;

богатое оснащение.

Минусы:

ненадежные дизельные двигатели;

жесткая подвеска.

8. Volkswagen Sharan

Volkswagen Sharan имеет высокое качество сборки Фото: Volkswagen

Volkswagen Sharan разделяет платформу с Seat Alhambra, но имеет более высокое качество сборки. Также радует высокий уровень практичности модели.

Плюсы:

мощные двигатели;

высокий уровень практичности;

богатое оснащение.

Минусы:

ненадежные дизельные двигатели;

неприятное управление;

высокая стоимость.

7. Ford S-Max

Ford S-Max отличается стильным дизайном Фото: Ford

Ford S-Max отличается стильным дизайном и просторным салоном. Также автомобиль обладает комфортной подвеской.

Плюсы:

приятное управление;

комфортная подвеска;

богатое оснащение.

Минусы:

мало места на третьем ряду;

не самый качественный интерьер;

большой расход бензина.

6. Vauxhall/Opel Combo Life

Opel Combo Life очень просторный и практичный Фото: Opel

Opel Combo Life (Vauxhall в Великобритании) предлагает огромное количество места внутри. Еще одним преимуществом модели является ее доступность.

Плюсы:

высокий уровень практичности;

комфортная подвеска;

низкая стоимость.

Минусы:

скучный интерьер;

не самое богатое оснащение;

скучный дизайн.

5. Peugeot Rifter

Peugeot Rifter имеет приятное управление Фото: Peugeot

Peugeot Rifter предлагает все что есть у Opel Comvo Life, но в более премиальном виде. Также у этой модели более приятное управление.

Плюсы:

приятное управление;

высокий уровень практичности;

комфортная подвеска.

Минусы:

не самая лучшая отделка интерьера;

неудобная информационно-развлекательная система.

4. Ford Galaxy

Ford Galaxy вместительный и практичный Фото: Ford

Ford Galaxy очень вместительный автомобиль, который доступен в модификации на семь посадочных мест. Еще одним преимуществом минивэна является приятное управление.

Плюсы:

высокий уровень практичности;

приятное управление;

большой выбор комплектаций.

Минусы:

нет автоматического экстренного торможения в базовой комплектации;

неудобная информационно-развлекательная система.

3. Citroen Berlingo

Citroen Berlingo оснащен мягкой подвеской Фото: Citroen

Citroen Berlingo похож на Opel Combo Life и Peugeot Rifter, но имеет более богатое оснащение. Также радует мягкая подвеска модели.

Плюсы:

комфортная подвеска;

экономные двигатели;

высокий уровень практичности.

Минусы:

неудобная информационно-развлекательная система;

некоторые полезные опции не входят в базовую комплектацию;

неприятное управление.

2. Volkswagen Touran

Volkswagen Touran просторный и стильный минивэн Фото: Volkswagen

Volksagen Touran является просторным и стильным минивэном. Модель обладает некоторыми уникальными опциями, которые не встретишь у конкурентов.

Плюсы:

высокий уровень практичности;

удобные сиденья;

приятное управление.

Минусы:

высокая стоимость;

некоторые полезные опции не входят в базовую комплектацию;

не самые экономные двигатели;

низкий уровень надежности.

1. Citroen Grand C4 Picasso

Citroen Grand C4 Picasso предлагает высокий уровень практичности Фото: Citroen

Citroen Grand C4 Picasso обладает стильным дизайном и просторным салоном. Сложите задний ряд сидений и вы получите очень вместительный багажник.

Плюсы:

высокий уровень практичности;

отличный круговой обзор;

богатое оснащение.

Минусы:

мало регулировок сидений;

неудобная информационно-развлекательная система.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали 10 лучших подержанных семейных кроссоверов по цене до $20 000.