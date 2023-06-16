Все идет по плану: новейший лимузин Lada не смог завестись с первой попытки (видео)

Глава "СберБанка" Герман Греф не смог с первой попытки запустить двигатель Lada Aura. В АвтоВАЗе сразу же нашли оправдание для такой неполадки.

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация лимузина Lada Aura, которая не прошла без курьезов. "Инновационный" российский автомобиль не смог завестись с первой попытки. Об этом рассказали на сайте rbc.ru.

Глава "СберБанка" Герман Греф решил самостоятельно сесть за руль Lada Aura. Он попытался запустить двигатель, но попытка оказалась неудачной. Только во второй раз автомобиль завелся.

Представитель АвтоВАЗа заявил, что причиной стало то, что коробка передач находилась в режиме "Драйв". Из-за этого сработала защита от запуска двигателя при включенной передаче. Позже Lada Aura смогла доехать до площадки.

Lada Aura построена на базе модели Vesta и отличается более комфортным салоном и удлиненным на 25 см пространством для пассажиров. Интерьер выполнен из кожи и пластика.

В Lada Aura на 25 см больше места для задних пассажиров, чем у Lada Vesta Фото: АВТОВАЗ

Под капотом расположен 1,8-литровый атмосферный двигатель мощностью 122 л.с. и 170 Нм крутящего момента. Он работает в паре с автоматической коробкой передач.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов сказал, что стоимость Lada Aura составит более 2 млн рублей (23 900 долларов). Неизвестно, будет ли это заявление соответствовать действительности.

Ранее Фокус сообщал, что в России для владельцев автомобилей западных автопроизводителей отключают обновления программного обеспечения.