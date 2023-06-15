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Авто

Ferrari на минималках: в России построили нелепый суперкар на базе Lada (фото)

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Фото: Скриншот | Автомобиль копирует элементы дизайна сразу нескольких моделей Ferrari

В этом автомобиле с трудом можно найти сходство с Ferrari F8, SF90 Stradale и 812 Superfast. В салоне установлены два кресла, но места внутри не так уж и много.

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В России показали странную копию суперкара Ferrari, которая построена на базе ВАЗ-21099. Автомобиль получился очень непропорциональным и нелепым. Об этом рассказали на сайте ТопЖир.

Народный умелец из РФ решил собственными методами бороться с санкциями. Для этого он взял свой седан ВАЗ-21099 и попытался превратить его в итальянский суперкар. Результат, вероятнее всего, не оправдал его ожиданий.

Этот автомобиль копирует элементы дизайна сразу нескольких моделей итальянского бренда. С трудом можно найти сходство с Ferrari F8, SF90 Stradale и 812 Superfast.

Копия Ferrari ВАЗ-21099 Fullscreen
Задняя часть выполнена в стиле Ferrari SF90 Stradale
Фото: Скриншот

У авто нет крыши, что немного упрощает посадку внутрь. В салоне установлены два кресла, но места внутри не так уж и много.

Копия Ferrari ВАЗ-21099 Fullscreen
Интерьер рассчитан на два посадочных места
Фото: Скриншот

Вероятнее всего, под капотом расположен заводской двигатель от ВАЗ-21099. Топовый 1,6-литровый бензиновый двигатель выдает мощность 81 л.с. и 120 Нм крутящего момента. Для сравнения, Ferrari F8 оснащается 3,9-литровым двигателем V8 мощностью 720 л.с. и 770 Нм крутящего момента.

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Неизвестно, планирует ли умелец продавать свой автомобиль или будет ездить на нем самостоятельно. Он не раскрыл подробностей о том, как такое авто было построено.

Ранее Фокус сообщал, что в России для владельцев автомобилей западных автопроизводителей отключают обновления программного обеспечения.