Ferrari на мінімалках: у Росії побудували безглуздий суперкар на базі Lada (фото)

У цьому автомобілі важко знайти схожість із Ferrari F8, SF90 Stradale і 812 Superfast. У салоні встановлено два крісла, але місця всередині не так вже й багато.

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У Росії показали дивну копію суперкара Ferrari, побудовану на базі ВАЗ-21099. Автомобіль вийшов дуже непропорційним та безглуздим. Про це розповіли на сайті ТопЖир.

Народний умілець з РФ вирішив власними методами боротися із санкціями. Для цього він узяв свій седан ВАЗ-21099 і спробував перетворити його на італійський суперкар. Результат, найімовірніше, не виправдав його очікувань.

Цей автомобіль копіює елементи дизайну одразу кількох моделей італійського бренду. Важко знайти схожість з Ferrari F8, SF90 Stradale і 812 Superfast.

Задня частина виконана у стилі Ferrari SF90 Stradale Фото: Скриншот

У авто немає даху, що трохи спрощує посадку всередину. У салоні встановлені два крісла, але місця всередині не так вже й багато.

Інтер'єр розрахований на два посадкові місця Фото: Скриншот

Найімовірніше, під капотом розташований заводський двигун від ВАЗ-21099. Топовий 1,6-літровий бензиновий двигун видає потужність 81 к.с. і 120 Нм крутного моменту. Для порівняння, Ferrari F8 оснащується 3,9-літровим двигуном V8 потужністю 720 к.с. і 770 Нм крутного моменту.

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Невідомо, чи планує умілець продавати свій автомобіль, чи їздитиме на ньому самостійно. Він не розкрив подробиць про те, як таке авто було збудовано.

Раніше Фокус повідомляв, що в Росії для власників автомобілів західних автовиробників відключають оновлення програмного забезпечення.