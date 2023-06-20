В Китае показали стильного конкурента Tesla Model 3 с большим запасом хода (фото)

Qiyuan A07 предлагает богатое оснащение и сможет проехать около 1000 км на одном заряде в топовой модификации. Ожидается, что начальная цена составит около 29 000 долларов.

Китайская компания Changan готовит новый электрический седан Qiyuan A07. Новинка будет конкурировать с Tesla Model 3 и Volkswagen ID.7. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Qiyuan A07 будет построен на платформе Changan EPA1. Она позволяет дополнительно оснащать электромобили бензиновым двигателем, который будет выполнять роль генератора.

Электромобиль получил стильный дизайн с узкими дневными ходовыми огнями, которые объединены в один блок. Под ними расположены фары.

Передняя оптика разделена на две части Фото: Yiche

Задние фонари также соединены в один блок. Они занимают всю ширину задней части авто.

Задние фонари объединены в один блок Фото: MIIT China

Габариты Qiyuan A07:

длина — 4905 мм;

ширина — 1910 мм;

высота — 1480 мм;

колесная база — 2900 мм.

В список оснащения входят радар, камеры кругового обзора и массаж сидений. На выбор доступны колесные диски размером 18 или 19 дюймов.

Qiyuan A07 оснащен электромотором мощностью 258 л.с. Также появится и версия с 1,5-литровым двигателем суммарной мощностью 313 л.с. Ожидается, что запас хода составит около 1000 км на одном заряде. Максимальная скорость ограничена на отметке 172 км/ч.

По слухам, начальная стоимость Qiyuan A07 составит 200 000 юаней (29 000 долларов). Премьера электромобиля состоится уже летом 2023 года.

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