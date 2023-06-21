Китайцы показали гибридный клон Chevrolet Corvette 50-х (фото)

Songsang SS Dolphin стоит 97 000 долларов и изготавливается с пожеланиями каждого клиента. Спорткар оснащен гибридной силовой установкой мощностью 315 сил.

В Китае заметили необычный ретро-родстер Songsang SS Dolphin в стиле Chevrolet Corvette 1958 года. Автомобиль выпущен в 2021 году компанией BYD. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Songsang Motor изначально занимались тюнингом автомобилей в Китае. Они часто демонстрировали свои творения на различных тюнинг-шоу.

Songsang SS Dolphin впервые был представлен в 2019 году. Это гибридный спорткар с дизайном, который почти полностью повторяет Chevrolet Corvette 1958 года.

На авто установлены логотипы BYD

BYD занимается производством этой модели, так как Songsang Motor не имеет лицензии на выпуск автомобилей. Именно поэтому спорткар получил логотип BYD.

Кузов Songsang SS Dolphin лишь немного отличается от Chevrolet Corvette Фото: CarNewsChina

Стоимость Songsang SS Dolphin составляет 97 000 долларов. Каждый экземпляр изготавливается по заказу клиента.

Габариты Songsang SS Dolphin:

длина — 4855 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1431 мм;

колесная база — 2700 мм.

Songsang SS Dolphin основан на платформе BYD PHEV. Спорткар оснащен 1,5-литровым двигателем и электромотором суммарной мощностью 315 л.с. и 535 Нм крутящего момента. Силовая установка работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,9 секунды.

Songsang SS Dolphin получил современный интерьер Фото: CarNewsChina

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