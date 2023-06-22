В Украине заметили редкий заряженный хэтчбек Peugeot (фото)

Peugeot 208 GTi способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,8 секунды, а максимальная скорость составляет 230 км/ч. Под капотом расположен 200-сильный двигатель от спортивного родстера Peugeot RCZ.

В Киеве заметили заряженный трехдверный хэтчбек Peugeot 208 GTi. Всего было выпущено 10 000 таких автомобилей. Снимки опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

В 2013 году в продажу поступила заряженная версия Peugeot 208 GTi. Она выпускалась до 2015 года и была доступна только в кузове трехдверный хэтчбек.

На выбор предлагались три комплектации хэтчбека. Этот экземпляр выполнен в топовой модификации GTi by Peugeot Sport, которая отличается 18-дюймовыми колесными дисками с красными тормозными суппортами. Он окрашен в белый цвет Bianca White и дополнен декоративными полосами.

Peugeot 208 GTi by Peugeot Sport является топовой модификацией в линейке модели Фото: instagram.com/peugeot208gti16

Также Peugeot 208 GTi by Peugeot Sport на 10 мм ниже и шире на 6 мм стандартной модели. В список оснащения входят полный комплект подушек безопасности, датчик давления в шинах и спутниковая навигация.

Под капотом установлен 1,6-литровый турбированный бензиновый двигатель от Peugeot RCZ мощностью 200 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,8 секунды, а максимальная скорость составляет 230 км/ч.

Ранее Фокус рассказал, что в Киеве на одной из АЗС заметили лимитированный суперкар Lamborghini Huracan Tecnica.