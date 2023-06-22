В лесу нашли заброшенный внедорожник Land Rover: он годами стоял на месте (видео)

Несмотря на заброшенный внешний вид двигатель Range Rover и его интерьер отлично сохранились. Блогеры планируют восстановить внедорожник до оригинального состояния.

В Уэльсе в лесу нашли заброшенный внедорожник Land Rover Range Rover 1987 года выпуска. Пробег авто составляет всего 37 015 км. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Внедорожник покрыт толстым слоем грязи и пыли. Под листьями виднеется капот, который покрыт зелеными пятнами.

Этот Range Rover находится возле небольшой хижины в лесу. Рядом с ним расположены еще несколько автомобилей.

Блогеры забрались внутрь внедорожника и удивились, когда заметили, что интерьер отлично сохранился. Кнопки на центральной консоли остаются блестящими, а циферблаты на приборной панели по-прежнему хорошо видны.

Моторный отсек хоть и грязный, но двигатель выглядит неплохо. Судя по наклейке на кузове, автомобиль в последний раз был зарегистрирован в 2005 году.

Проверка показала, что этот Range Rover оснащен 3,5-литровым двигателем V8 мощностью 165 л.с. и 279 Нм крутящего момента. Максимальная скорость внедорожника составляет 170 км/ч.

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