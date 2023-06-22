Новый Volkswagen Golf с трудом справился с тестом на управляемость (видео)

Volkswagen Golf не смог пройти лосиный тест на скорости выше необходимой. В испытании участвовал хэтчбек с 1,0-литровым двигателем и электромотором мощностью 110 л.с. и 200 Нм крутящего момента.

Эксперты проверили управляемость хэтчбека Volkswagen Golf восьмого поколения в лосином тесте. Автомобиль не впечатлил экспертов своими возможностями. Видео опубликовали на YouTube-канале Teknikens Värld.

Volkswagen Golf пользуется огромным спросом в европейских странах. Модель считается эталоном среди компактных городских автомобилей.

Во время лосиного теста имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого автомобиля — избежать столкновения с препятствием. Для успешного прохождения испытания необходимо маневрировать на скорости от 72 км/ч.

Volkswagen Golf проходил лосиный тест с полной массой, которая составляет 1810 кг. Так испытание больше приближается к реальным условиям.

Сперва водитель проехал полосу препятствий на скорости 72 км/ч. Повторные попытки на более высокой скорости оказались провальными. Лучшим результатом в тесте является скорость 72 км/ч.

Эксперты заявили, что ожидали большего от Volkswagen Golf. Несмотря на небольшой вес и компактные габариты хэтчбек страдает от недостаточной поворачиваемости.

Испытание проходил Volkswagen Golf 1.0 eTSI DSG. Эта версия оснащена "мягкой" гибридной силовой установкой с 1,0-литровым двигателем и электромотором мощностью 110 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 10,6 секунды, а максимальная скорость составляет 202 км/ч.

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