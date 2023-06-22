В Европе появился недорогой конкурент Nissan Leaf с запасом хода свыше 400 км (фото)

BYD Dolphin может проехать на одном заряде до 426 км в топовых комплектациях. В список оснащения входят камеры кругового обзора, круиз-контроль и набор функций безопасности.

В Европе поступил в продажу бюджетный китайский электромобиль BYD Dolphin. Модель составит конкуренцию Nissan Leaf и Volkswagen ID.3. Об этом рассказали на сайте Motor1.

BYD Dolphin отличается стильным дизайном с двухцветным кузовом. Спереди расположены небольшие фары, соединенные хромированным молдингом.

Кузов BYD Dolphin окрашен в два цвета Фото: BYD Auto

Задние фонари объединены в один блок и получили эффектную графику. В них светодиодные полосы переплетаются друг с другом.

Задние фонари получили эффектную графику Фото: BYD Auto

Габариты BYD Dolphin:

длина — 4290 мм;

ширина — 1770 мм;

высота — 1570 мм;

колесная база — 2700 мм.

В Европе BYD Dolphin поступает в продажу в четырех комплектациях: Active, Boost, Comfort и Design. Первые две версии оснащены аккумуляторными батареями емкостью 45 кВт⋅ч с зарядкой переменного тока мощностью 7 кВт и быстрой зарядкой постоянным током мощностью 60 кВт.

BYD Dolphin Active оснащен электромотором мощностью 94 л.с. и может проехать до 340 км на одном заряде. В версии Boost мощность составляет уже 174 л.с., а запас хода — 303 км.

Версии Comfort и Design поставляются с аккумуляторной батареей на 60,4 кВт⋅ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 88 кВт. Запас хода составляет 426 км на одном заряде. Обе модификации оснащены электромотором мощностью 201 л.с.

В интерьере расположен 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, который можно использовать как вертикально, так и горизонтально. В список оснащения входят камеры кругового обзора, круиз-контроль и набор функций безопасности. В топовую комплектацию Design включены беспроводная зарядка, панорамная крыша и спортивные сиденья.

Дисплей можно использовать как вертикально, так и горизонтально Фото: BYD Auto

Первые поставки BYD Dolphin клиентам начнутся в четвертом квартале 2023 года. Начальная стоимость электромобиля составляет 32 975 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что китайская компания Changan готовит новый электрический седан Qiyuan A07.