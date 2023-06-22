В Европе появился недорогой конкурент Nissan Leaf с запасом хода свыше 400 км (фото)
BYD Dolphin может проехать на одном заряде до 426 км в топовых комплектациях. В список оснащения входят камеры кругового обзора, круиз-контроль и набор функций безопасности.
В Европе поступил в продажу бюджетный китайский электромобиль BYD Dolphin. Модель составит конкуренцию Nissan Leaf и Volkswagen ID.3. Об этом рассказали на сайте Motor1.
BYD Dolphin отличается стильным дизайном с двухцветным кузовом. Спереди расположены небольшие фары, соединенные хромированным молдингом.
Задние фонари объединены в один блок и получили эффектную графику. В них светодиодные полосы переплетаются друг с другом.
Габариты BYD Dolphin:
- длина — 4290 мм;
- ширина — 1770 мм;
- высота — 1570 мм;
- колесная база — 2700 мм.
В Европе BYD Dolphin поступает в продажу в четырех комплектациях: Active, Boost, Comfort и Design. Первые две версии оснащены аккумуляторными батареями емкостью 45 кВт⋅ч с зарядкой переменного тока мощностью 7 кВт и быстрой зарядкой постоянным током мощностью 60 кВт.
BYD Dolphin Active оснащен электромотором мощностью 94 л.с. и может проехать до 340 км на одном заряде. В версии Boost мощность составляет уже 174 л.с., а запас хода — 303 км.
Версии Comfort и Design поставляются с аккумуляторной батареей на 60,4 кВт⋅ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 88 кВт. Запас хода составляет 426 км на одном заряде. Обе модификации оснащены электромотором мощностью 201 л.с.
В интерьере расположен 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, который можно использовать как вертикально, так и горизонтально. В список оснащения входят камеры кругового обзора, круиз-контроль и набор функций безопасности. В топовую комплектацию Design включены беспроводная зарядка, панорамная крыша и спортивные сиденья.
Первые поставки BYD Dolphin клиентам начнутся в четвертом квартале 2023 года. Начальная стоимость электромобиля составляет 32 975 долларов.
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