Готов к бездорожью: Suzuki Jimny получил новую оригинальную версию (фото)

Suzuki Jimny Rhino уже доступен для покупки по цене 37 610 долларов. Внедорожник получил улучшенную защиту днища и усиленную подвеску, что позволяет эффективнее использовать авто на бездорожье.

В Малайзии представили специальную версию Suzuki Jimny Rhino. Внедорожник получил некоторые внешние доработки и улучшения для бездорожья. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Suzuki Jimny Rhino внешне отличается от стандартного внедорожника металлической пластиной на переднем бампере и хромированными боковыми зеркалами заднего вида. Также на кузове появились декоративные полосы и надписи "Real Offroader".

Запасное колесо на задней двери получило чехол с изображением носорога, который символизирует специальную версию. Внешний вид дополняют и новые брызговики красного цвета.

Suzuki Jimny Rhino поставляется с уникальным чехлом для запасного колеса Фото: Suzuki

Suzuki Jimny Rhino получил улучшенную защиту днища и усиленную подвеску. Это позволит использовать внедорожник на бездорожье более эффективно.

Suzuki Jimny Rhino получил красные брызговики Фото: Suzuki

Автомобиль оснащен понижающей раздаточной коробкой с полным приводом ​​4WD и дифференциалом с повышенным внутренним сопротивлением. Suzuki Jimny Rhino будет предложен только с четырехступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Suzuki Jimny Rhino предлагает топовую отделку интерьера Фото: Suzuki

Под капотом расположен 1,5-литровый двигатель мощностью 100 л.с. и 130 Нм крутящего момента. Внедорожник способен развивать скорость до 140 км/ч.

Suzuki Jimny Rhino уже доступен для покупки в Малайзии. Стоимость внедорожника составляет 37 610 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что линейку Suzuki Jimny 2023 пополнили три новые модификации.