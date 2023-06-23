В Украине должникам за коммунальные услуги могут запретить покупать автомобили

Законопроект призван упростить выплату долгов для добросовестных должников. Также в Верховной Раде рассматривают ограничения на покупку авто для других категорий лиц.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому должники за коммунальные услуги не смогут зарегистрировать автомобили при покупке. Об этом рассказала экс-глава Налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина.

Правительственный законопроект № 9363 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства" предусматривает запрет на покупку авто для определенных категорий лиц. В частности, такой возможности могут лишиться должники за услуги ЖКХ.

При регистрации транспортного средства будет производиться проверка, которая покажет, есть ли покупатель в Едином реестре должников. Если такая информация подтвердится, этому человеку будет запрещено покупать авто.

Также банки не смогут продлевать депозитные договоры, а должны извещать исполнителя о сумме депозита в процентах. После этого на депозит будет наложен арест.

В Минюсте объяснили, что эти нововведения нужны для того, чтобы добросовестные должники смогли проще выплатить долги. При этом в эту категории включены и задолженности за услуги ЖКХ.

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