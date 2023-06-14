В Украине упростили процедуру перерегистрации авто: что изменилось

Для перепродажи авто достаточно наличие смартфонов у покупателя и продавца. При этом экспертизу можно провести по желанию по цене примерно в 320 грн.

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Министерство внутренних дел Украины отменило обязательную экспертизу при перерегистрации автомобилей. Это позволило удешевить процедуру купли-продажи авто. Об этом рассказали на сайте Цензор.Нет.

Заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый заявил, что теперь для перерегистрации транспортного средства не нужно проводить его экспертизу. Исключением является первый ввоз подержанного авто из другой страны.

Сейчас для перерегистрации транспортного средства необходимо записаться в электронную очередь. Это можно сделать онлайн или через терминал.

Экспертизу авто проводят эксперты МВД перед оформлением транспортного средства в Сервисном центре МВД. Стоимость услуги составляет примерно 320 грн.

В МВД поделились, что за 2022 год было обнаружено 1202 автомобиля с поддельными идентификационными номерами двигателя и шасси. Многие из них были импортированы из других стран в Украину впервые.

Важно

В Украине с 1 июня изменили процедуру сдачи экзаменов на водительские права

Теперь для покупки автомобиля с перерегистрацией достаточно наличие смартфонов у покупателя и продавца. Услугу можно оформить при помощи сервиса "Дія" или через Электронный кабинет водителя.

Ранее Фокус писал, что в Верховной Раде предложили поднять акциз на автогаз и унифицировать его на бензин и дизельное топливо.