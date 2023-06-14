В Україні спростили процедуру перереєстрації авто: що змінилося

Для перепродажу авто досить наявності смартфонів у покупця та продавця. При цьому експертизу можна провести за бажанням за ціною приблизно 320 грн.

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Міністерство внутрішніх справ України скасувало обов'язкову експертизу під час перереєстрації автомобілів. Це дозволило здешевити процедуру купівлі-продажу авто. Про це розповіли на сайті Цензор.Нет.

Заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий заявив, що наразі для перереєстрації транспортного засобу не потрібно проводити його експертизу. Винятком є перше ввезення авто з іншої країни.

Наразі для перереєстрації транспортного засобу необхідно записатися в електронну чергу. Це можна зробити онлайн чи через термінал.

Експертизу авто проводять експерти МВС перед оформленням транспортного засобу у Сервісному центрі МВС. Вартість послуги складає приблизно 320 грн.

У МВС поділилися, що за 2022 рік було виявлено 1202 автомобілі з підробленими ідентифікаційними номерами двигуна та шасі. Більшість з них була імпортована з інших країн в Україну вперше.

Важливо

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Тепер для покупки автомобіля з перереєстрацією достатньо наявності смартфонів у покупця та продавця. Послугу можна оформити за допомогою сервісу "Дія" або через Електронний кабінет водія.

Раніше Фокус писав, що у Верховній Раді запропонували підняти акциз на автогаз та уніфікувати його на бензин та дизельне пальне.