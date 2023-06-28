В Украине разрешили праворульные авто: кто может их зарегистрировать

Праворульные автомобили активно используются защитниками Украины. Теперь машины решили узаконить и позволят поставить на учет.

В Украине узаконены автомобили с правым рулем. Соответствующий законопроект №9238 поддержала за основу и в целом Верховная Рада – за него проголосовали 279 народных депутатов. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Праворульные авто в Украине смогут зарегистрировать не все – поставить их на учет разрешат только военнослужащим ВСУ и других законных формирований. Речь идет о транспорте, используемом защитниками Украины при выполнении их служебных обязанностей.

Такая норма является временной – она будет действовать во время военного положения и на протяжении 90 дней после его окончания.

В пояснительной записке указано, что защитники Украины нуждаются в большом количестве автомобильной техники. Машины нередко выходят из строя или теряются во время боевых действий.

Очень часто военнослужащим закупают или передают в качестве гуманитарной помощи авто с правым рулем из Великобритании и других стран с левосторонним дорожным движением. Ранее в Украине их регистрация была запрещена законом "О дорожном движении", а новые правила позволят легализовать и поставить на учет подобную технику.

Ранее Фокус сообщал, что украинец создал недорогой электрический внедорожник для ВСУ.

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