В Киеве эвакуатор забрал элитный суперкар Lamborghini за $250 000 (фото)

Суперкар Lamborghini Huracan стоит от 250 000 долларов и оснащен мощным 5,2-литровым V10. Максимальная скорость авто составляет 320-325 км/ч.

В Киеве на Подоле сфотографировали эвакуатор, перевозивший Lamborghini Huracan. Снимки дорогого суперкара появились на сайте ТопЖир.

Вероятнее всего, суперкар забрали на штрафплощадку за нарушение правил парковки. Впрочем, не исключено, что причиной вызова эвакуатора стала неисправность Lamborghini Huracan.

Суперкар стоит от $250 000 Фото: topgir.com.ua

По данным журналистов ТопЖира, этот суперкар Lamborghini лишь недавно появился на киевских улицах. Новый такой автомобиль стоит минимум 250 000 долларов.

Lamborghini Huracan производят с 2014 года и это самый популярный суперкар в истории итальянской марки. Уже выпущено свыше 20 000 купе и родстеров.

Суперкар Lamborghini оснащают исключительно 5,2-литровым V10, мощность которого составляет от 580 до 640 л. с., в зависимости от версии. Максимальная скорость составляет 320-325 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает от 2,9 до 3,5 с. Существуют модификации с задним и полным приводом.

Huracan является самым массовым суперкаром Lamborghini Фото: Lamborghini

В Киеве не впервые эвакуируют дорогие элитные авто за нарушения ПДД. В частности, недавно на штрафплощадку в столице забрали Rolls-Royce, а до этого – Lamborghini Urus, Ferrari Portofino и McLaren 720S.

Также Фокус сообщал, что парковка в Киеве снова стала бесплатной.