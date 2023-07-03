В Украине появился уникальный 130-летний мотоцикл (видео)

Винтажный мотоцикл выпустили в 1893 году в Венгрии. Он представляет собой велосипед, оснащенный двигателем, работающим на ацетилене.

В Украину привезли один из самых старых в мире мотоциклов. Раритетный двухколесный аппарат 1893 года появился в мотомузее Александра Фролова в Каменском, где хранится немало винтажной мототехники. Уникальному байку посвятил видео блогер Oleg AC.

Это однозначно самый старый мотоцикл в Украине. Ранее он был экспонатом венгерского музея, но затем его выставили на продажу.

Двигатель мотоцикла работает на ацетилене

Если точнее, то перед нами – мотовелосипед, причем без названия. Изготовили его 130 лет назад в венгерской мастерской по выпуску велосипедных рам. Интересно, что его шины не наполнены воздухом – резина приклеена прямо к ободу деревянного колеса. Вместо фары у мотоцикла установлен фонарь с обычной восковой свечей.

Велосипед оснастили шведским мотором, работающим на ацетилене – в конце ХІХ века такое топливо нередко использовали в двигателях внутреннего сгорания. Замедляют его обычные велосипедные тормоза.

Примечательно, что это не единственный столетний мотоцикл на территории Украины. Ранее в Одессе хранился первый в мире серийный байк Hildebrand & Wolfmüller, однако его продали в зарубежный музей.

Также Фокус сообщал, что винтажный мотоцикл Harley-Davidson начала ХХ века продали на аукционе почти за миллион долларов.