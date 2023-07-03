Тряхнули стариной: столетние Rolls-Royce преодолели 2600 км в сложном горном ралли (видео)

Rolls-Royce Silver Ghost начала ХХ века приняли участие в альпийском ретро-ралли. Соревнования прошли по маршруту гонки 1913 года.

В австрийских Альпах прошло очень необычное ралли. В соревнованиях приняли участие старинные Rolls-Royce Silver Ghost, выпущенные в начале ХХ века. Об этом сообщает официальный сайт британского автопроизводителя.

Старинные авто преодолели 2600 км Фото: Rolls-Royce

Гонка стала трибютом соревнованиям Alpenfahrt 1913 года. Тогда заводская команда Rolls-Royce на Silver Ghost преодолела 2600 км горными дорогами за 7 дней.

Прошедшую столь сложные испытания модель признали лучшим авто в мире. По этому поводу даже выпустили спортивную спецверсию Alpine eagle.

Организаторы воссоздали гонку 1913 года Фото: Rolls-Royce

110 лет спустя клуб владельцев Rolls-Royce Silver Ghost (он является старейшим автоклубом в мире) решил повторить заезд повторить по тому же маршруту. Организаторы учли почтенный возраст машин, поэтому всю дистанцию прошли за 16 дней.

В ралли приняли участие 20 авто Фото: Rolls-Royce

В заезде приняли участи 20 винтажных машин – к столетним Rolls-Royce Silver Ghost присоединились более поздние модели Phantom, выпущенные до 1940 года. Сопровождали их современные Rolls-Royce.

Крутые склоны, серпантины и разреженный воздух не стали препятствием для ретро-авто – все участники ралли успешно добрались до финиша в Зальцбурге.

К слову, это не единственный подобный автопробег клуба владельцев Royce Silver Ghost. Классические авто также регулярно участвуют в ретро-ралли в Великобритании.

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