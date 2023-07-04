В Украине восстановили первый мотоцикл, разработанный на киевском заводе (видео)

До наших дней сохранилось немного КМЗ М-72Н 1957 года. Винтажный мотоцикл отреставрирован до идеального состояния.

Украинские мастера отреставрировали мотоцикл КМЗ М-72Н 1957 года. Это первая модель, разработанная непосредственно специалистами Киевского мотозавода. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Киевский мотозавод начал выпуск байков с 1946 года. Сначала наладили сборку мопеда "Киевлянин", который был копией немецкого Wanderer SP1, а в 1952 году стартовало производство М-72, который выпускали в СССР с 1940 года.

Конструкторы КМЗ изменили конструкцию М-72 Фото: скриншот / YouTube

Киевские М-72 поначалу не отличались от моделей других заводов. Однако параллельно конструкторы КМЗ начали разработку собственных моделей. 500-кубовый М-53 был инновационным, но так и не стал серийным.

А вот КМЗ М-72Н встал на конвейер и с 1957 по 1959 годы выпустили 27 850 таких мотоциклов с коляской. Его существенно модернизировали и он стал отличаться от М-72 Ирбитского мотозавода.

Мотоцикл КМЗ М-72Н получил абсолютно новые переднюю вилку и крыло, взаимозаменяемые колеса с литыми алюминиевыми барабанами. Конкретно у этого мотоцикла 750-кубовый 22-сильный мотор, но с 1958 года на него начали ставить более мощный двигатель на 26 л. с.

До наших дней сохранилось немного КМЗ М-72Н. Этот мотоцикл долгое время трудился на предприятии в Мариуполе и сохранился с родным мотором и КПП. Несколько лет назад его привезли в Киев для реставрации. Теперь он выглядит как новый.

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