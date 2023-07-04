Peugeot представили дешевые электрические модели для города (фото)

Линейка Peugeot eBikes является развитием электрических велосипедов для городских поездок. Все три модели поддерживают набор современных систем безопасности.

Peugeot Cycles представили новые электрические велосипеды для города eBikes. Эти модели выйдут на рынок в конце 2023 — начале 2024 года. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Семейство Peugeot eBikes представлено тремя моделями Digital: e-Bike, e-Longtail и e-Front Load. Все они предназначены для городских поездок, но сильно отличаются друг от друга.

Футуристичный велосипед Digital e-Bike отличается необычным дизайном с V-образной рамой. Эта модель рассчитана на одного человека и предлагает минимальный набор оснащения.

Peugeot Digital e-Bike является единственной одномесной моделью в линейке Фото: Peugeot Cycles

Digital e-Longtail получил удлиненную заднюю часть с двумя сиденьями для детей и подставками для ног. Конструкция также позволяет перевозить багаж.

Peugeot Digital e-Longtail предназначен для перевозки до двух детей Фото: Peugeot Cycles

Digital e-Front Load, как и e-Longtail подходит для семейного использования, но платформа на удлиненной передней колесной базе позволяет перевозить до трех детей. Это самая грузоподъемная модель в линейке.

Peugeot Digital e-Front Load может перевозить до трех детей Фото: Peugeot Cycles

Все велосипеды получат противоугонную систему, сигнализацию, геолокацию, навигацию, прогноз погоды и статистику маршрута. Все эти функции будут доступны после сопряжения со смартфоном при помощи специального приложения.

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