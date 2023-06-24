Умелец создал необычный велосипед без колес: на нем можно ездить (видео)

Энтузиаст самостоятельно доработал традиционный велосипед и создал для него гусеницы. Он показал, как такое транспортное средство передвигается по дорогам.

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Блогер из Украины создал необычный велосипед без колес, который передвигается с помощью гусениц. Энтузиаст показал, как устроено такое транспортное средство. Видео опубликовали на YouTube-канале The Q.

The Q постоянно создает необычные велосипеды, которые сильно отличаются от тех, что доступны в продаже. В этот раз он поставил перед собой задачу — создать велосипед без колес, на котором можно ездить.

Умелец взял за основу раму от обычного велосипеда и доработал ее. Он избавился от колес и заменил их на ходовые элементы с гусеницами.

Колеса велосипеда заменили на гусеницы Фото: Скриншот

Подвеска такого велосипеда стала заметно жестче. В конструкции нет амортизаторов, поэтому на неровной дороге на таком транспорте ездить довольно трудно.

Гусеницы установлены почти вертикально, что делает велосипед выше. Последним штрихом в сборке стала покраска ходовых элементов. В итоге велосипед стал выглядеть так, будто изначально и был так спроектирован.

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Результат превзошел все ожидания блогера. По словам умельца, на этом велосипеде без особого труда можно ездить по дорогам, но скорость будет невысокой.

Ранее Фокус рассказал, что блогер создал странный велосипед с треугольными колесами, на котором можно ездить.