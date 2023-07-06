Представлен новый Peugeot 208 2024: как изменился популярный хэтчбек (фото)

Новому Peugeot 208 освежили дизайн и улучшили салон. Хэтчбек дебютировал в электрическом исполнении, также предложат бензиновые и гибридные версии модели.

Опубликованы официальные фото Peugeot 208 2024. Компактный хэтчбек В-класса прошел обновление и поступит в продажу на европейском рынке с ноября. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Сзади освежены фонари Фото: Stellantis

Peugeot 208 2024 узнается по новой решетке радиатора, измененным фарам и фонарям, а также тоненьким вертикальным ходовым огням в духе гоночного Peugeot 9X8. Также расширена палитра цветов и предложены новые легкосплавные диски диаметром 17 и 18 дюймов.

В салоне улучшена отделка Фото: Stellantis

В салоне улучшена отделка и обновлен руль. Также заменен рычаг КПП и установлена усовершенствованная виртуальная панель приборов с 3D-эффектом. Отныне у всех Peugeot 208 предусмотрен большой 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы i-Connect. Кроме того, инженеры Peugeot доработали камеру заднего вида и беспроводную зарядку для смартфонов.

Новый Peugeot 208 представили в электрической модификации. Такой хэтчбек оснащен 156-сильным мотором и батареей на 54 кВт∙ч, а его запас хода составляет 400 км.

Хэтчбек дебютировал в электрической версии Фото: Stellantis

Кроме того, в линейке останутся 1,2-литровые бензиновые версии мощностью 75 и 100 л. с., а также появятся "мягкие" гибриды на 100 и 136 л. с. А вот дизеля больше не будет.

Ранее Фокус сообщал, что обновление прошел и кроссовер Peugeot 2008. Он также дебютировал в электрическом исполнении.

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