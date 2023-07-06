Завидная надежность: винтажный Chevrolet 30-х завелся после 69 лет простоя (видео)

Chevrolet AD Universal 1930 года считался дешевой бюджетной моделью от General Motors. Тем не менее автомобиль качественно собран и его легко оживили.

В США обнаружили заброшенный Chevrolet AD Universal 1930 года. Старинный седан не выезжал на дороги 69 лет. Находке посвятили видео на Youtube-канале What the Rust?

Автомобиль отправят на реставрацию Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet AD Universal эксплуатировали до 1954 года. Затем машину поставили в гараж, где она и простояла до наших дней.

За автомобилем никто не смотрел, поэтому за почти семь десятилетий на кузове появилась ржавчина. Тем не менее, состояние Chevrolet вполне приличное и даже родная внутренняя отделка очень хорошо сохранилась. Автомобиль полностью комплектный и отреставрировать его несложно.

Салон Chevrolet неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Мало того, двигатель Chevrolet AD Universal оказался долговечным. Его разобрали, прочистили, заменили свечи зажигания – и мотор завелся.

Шестицилиндровый двигатель легко оживили Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet 1930 года оснащен 3,2-литровой рядной шестеркой мощностью 50 л. с. и 3-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость седана составляет 90 км/ч.

Chevrolet AD Universal позиционировался как самая доступная модель концерна General Motors. Он стоил от 640 долларов ($11 000 по современному курсу) и всего выпустили 640 980 таких авто.

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