Завидная надежность: винтажный Chevrolet 30-х завелся после 69 лет простоя (видео)
Chevrolet AD Universal 1930 года считался дешевой бюджетной моделью от General Motors. Тем не менее автомобиль качественно собран и его легко оживили.
В США обнаружили заброшенный Chevrolet AD Universal 1930 года. Старинный седан не выезжал на дороги 69 лет. Находке посвятили видео на Youtube-канале What the Rust?
Chevrolet AD Universal эксплуатировали до 1954 года. Затем машину поставили в гараж, где она и простояла до наших дней.
За автомобилем никто не смотрел, поэтому за почти семь десятилетий на кузове появилась ржавчина. Тем не менее, состояние Chevrolet вполне приличное и даже родная внутренняя отделка очень хорошо сохранилась. Автомобиль полностью комплектный и отреставрировать его несложно.
Мало того, двигатель Chevrolet AD Universal оказался долговечным. Его разобрали, прочистили, заменили свечи зажигания – и мотор завелся.
Chevrolet 1930 года оснащен 3,2-литровой рядной шестеркой мощностью 50 л. с. и 3-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость седана составляет 90 км/ч.
Chevrolet AD Universal позиционировался как самая доступная модель концерна General Motors. Он стоил от 640 долларов ($11 000 по современному курсу) и всего выпустили 640 980 таких авто.
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