Fiat готовит недорогого электрифицированного конкурента Renault Sandero (фото)

Новый Fiat Panda превратится в компактный кроссовер с оригинальным дизайном. Модель предложат исключительно в гибридных и электрических версиях.

Появилась официальная информация про новый Fiat Panda. Четвертое поколение знаменитой компактной модели презентуют 11 июля 2024 года – к 125-летию итальянского автогиганта. Об этом заявил СЕО Fiat Оливье Франсуа в интервью британскому изданию Autocar.

Он подтвердил, что новый Fiat Panda станет кроссовером и будет доступен исключительно в гибридных и электрических версиях. Примечательно, что нынешнее поколение модели не сразу снимут с производства и будут выпускать параллельно с преемником до 2026 года.

Дизайн выполнят в духе концепта Fiat Centoventi Фото: Stellantis

Новый Fiat Panda 2024 в гибридной версии позиционируют как альтернативу Renault Sandero Stepway. Это значит, что он будет стоить менее 20 000 евро в базовой версии.

Кроссовер Panda будет младшим братом представленного недавно Fiat 600. Он будет использовать ту же платформу СМР, но станет компактнее – длина составит около 4 м. Разработчики обещают яркий и выразительный дизайн в духе концепт-кара Fiat Centoventi 2019 года.

Электромобиль Fiat Panda будет гораздо доступнее модели 600e, которая стоит от 35 950 евро. Характеристики Fiat Panda 2024 не раскрывают, но известно, что запас хода электрокара составит около 400 км.

Ранее Фокус сообщал, что Fiat возродил культовую компактную модель в формате электромобиля.

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