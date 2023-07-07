Игрушечную модель Aston Martin оценили дороже настоящего "Дастера" (фото)

Знаменитый Aston Martin DB5 Vantage воссоздан до малейших деталей в масштабе 1:8. Модель построили по оригинальным чертежам авто.

Британский производитель масштабных копий автомобилей Amalgam Collection презентовал новинку – модель Aston Martin DB5 Vantage 1963 года. Ее выпустят лимитированной серией из 199 единиц по цене от 21 995 до 28 595 долларов, то есть она дороже, чем настоящий кроссовер Renault Duster. О модели рассказали на сайте Amalgam Collection.

У модели открываются двери, капот и багажник

Копия Aston Martin DB5 Vantage выполнена в масштабе 1:8 и достигает 57 см в длину. Ее создали по оригинальным чертежам автомобиля и на постройку каждой модели идет 500 часов.

Aston Martin DB5 1963 года воссоздан до малейших деталей. Модель выполнена из металла, карбона и пластика, а ее салон отделан натуральной кожей и деревом. У авто открываются двери, капот и багажник, поворачиваются передние колеса и работает подвеска.

Салон отделан кожей и деревом

За 28 595 долларов предложат модель в индивидуальном исполнении Bespoke – покупатель сможет выбрать цвет кузова и отделки салона, а также колесные диски и номера авто. Таким образом владельцы настоящего Aston Martin DB5 смогут создать точную копию своей машины.

Напомним, что Aston Martin DB5 выпускали с 1963 по 1965 года. Спортивное купе прославилось благодаря фильмам о Джеймсе Бонде.

Авто воссоздано до малейших деталей

Заряженный Aston Martin DB5 Vantage выпущен лимитированной серий из 65 авто. Он оснащен более мощной 4,0-литровой шестеркой на 325 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с и развить 240 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что старый 44-летний Aston Martin отреставрировали и разогнали до 330 км/ч.

Также мы писали, что культовый DeLorean из фильма "Назад в будущее" продали за $252 000.