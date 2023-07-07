Сухопутная яхта: представлен самый роскошный Гелендваген (фото)

Mercedes G-Class доработали в морском стиле. Салон внедорожника отделали дорогой кожей и деревом.

Mercedes-Benz G-Class получил новую ультрароскошную модификацию. Ее создали в польском ателье ателье Carlex Design и на его странице в Instagram раскрыли подробности модели.

Внедорожник оснащен 585-сильным V8 Фото: instagram.com/carlex_design

Carlex Design занимается не только доработкой авто, но и разрабатывает дизайн яхт. Тюнинг Гелендвагена выполнен в морской тематике. Проект назвали Mercedes G63 Yachting Edition.

Основное внимание уделили салону Mercedes G-Class. Его отделали дорогой кожей и деревом, причем дощатый настил на полу имитирует палубу корабля. Кроме того, спереди появились спортивные сиденья. Столь роскошного салона у Гелендвагена еще не было.

Салон внедорожника отделан кожей и деревом Фото: instagram.com/carlex_design

Дизайн Mercedes G-Class изменился не столь радикально. Внедорожник получил новую решетку радиатора, накладки на боковины и запасное колесо. Кроме того, установлены огромные 23-дюймовые диски.

Спереди появились спортивные кресла Фото: instagram.com/carlex_design

Тюнинг Гелендвагена не затронул силовой агрегат. За основу взят заряженный Mercedes-AMG G63, то есть он оснащен 4,0-литровым 585-сильным V8 твин-турбо. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с и развивает 240 км/ч. Цена Mercedes G63 Yachting Edition – от 329 000 евро.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes снимет с производства самую популярную версию Гелендвагена.

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