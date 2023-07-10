Авто-двойники: в Германии разгорелся скандал о подделке эксклюзивных Mercedes 50-х

Окружной суд Штутгарта выдвинул обвинения против реставратора Клауса Кинле. В начале 2023 года он уже обвинялся в подделке раритетных автомобилей.

В окружном суде немецкого Штутгарта рассматривают дело о подделке раритетных спорткаров Mercedes-Benz 300 SL 1957 года выпуска. Было обнаружено два автомобиля с одинаковыми VIN-кодами. Об этом рассказали на сайте Stuttgarter Nachrichten.

В Германии два владельца эксклюзивных Mercedes-Benz 300 SL спорят о том, кому из них принадлежит оригинальный автомобиль. Дело в том, что на обоих экземплярах указан одинаковый VIN-код.

Одному из коллекционеров принадлежит красный кабриолет, а второму — экземпляр в серебристом цвете. Оба авто были отреставрированы Клаусом Кинле. Реставратору уже выдвинули обвинения в мошенничестве.

Один из коллекционеров владеет экземпляром серебристого цвета Фото: RM Sotheby's

Вероятнее всего, один из автомобилей является подделкой. Следователи предполагают, что Клаус Кинле мог самостоятельно подделать спорткар.

Один из автомобилей окажется поддельным Фото: Classic Driver Market

В начале 2023 года реставратор уже обвинялся в подделке раритетных автомобилей. Суд конфисковал два других Mercedes-Benz 300 SL 1961 года выпуска.

Выяснилось, что эти авто действительно являются лишь качественной репликой. Тем не менее Клаус Кинле отрицает все обвинения. По его словам, эти спорткары не предназначались для продажи.

Если факт мошенничества подтвердится, то один из владельцев Mercedes-Benz 300 SL 1957 года выпуска может потерять большую сумму денег. Стоимость поддельного спорткара намного ниже, чем у оригинального авто.

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