Самый дорогой и роскошный Гелендваген в истории рассекретили до премьеры (фото)

Новый Mercedes-Maybach G-Class Laundaulet станет еще более роскошным и технологичным в сравнение с моделью первого поколения. Вероятнее всего, новинку оснастят мощным двигателем V12.

Mercedes-Benz готовит второе поколение премиального внедорожника Maybach G-Class Laundaulet. Модель отличается наличием откидной мягкой крыши. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Первый Mercedes-Maybach G 650 Laundaulet был представлен в 2017 году. Это был самый роскошный Гелендваген в истории.

Первый Mercedes-Maybach G 650 Laundaulet был самой дорогой модификацией внедорожника Фото: Mercedes-Benz

Премиальная версия внедорожника была основана на модификации 4x4, которая делает модель более приспособленной для бездорожья. Она отличается увеличенным клиренсом, усиленной подвеской и более широкими колесными арками.

Новый Mercedes-Maybach G-Class Laundaulet станет еще роскошнее Фото: Скриншот

Первый Mercedes-Maybach G 650 Laundaulet оснащался 6,0-литровым двигателем V12 мощностью 621 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Всего было создано 99 таких авто.

Следующий Mercedes-Maybach G-Class Laundaulet может стать еще более роскошным и технологичным. Он будет построен на базе Mercedes-Benz G-Class текущего поколения.

По слухам, новый Mercedes-Maybach G-Class Laundaulet может получить электрическую силовую установку. Это позволит сделать роскошный внедорожник более тихим.

Ранее Фокус писал, что Mercedes-Benz G-Class получил новую ультрароскошную модификацию.