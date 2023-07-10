Старый 85-летний BMW ушел с молотка по цене нового Porsche Cayenne (фото)

Всего было выпущено менее чем 1600 экземпляров BMW 327 в кузове кабриолет. Автомобиль обладает элегантным дизайном и роскошным интерьером для своего времени.

На аукционе Bring a Trailer продали раритетный кабриолет BMW 327 1938 года выпуска. За автомобиль удалось выручить $115 000 — как за новый Porsche Cayenne. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Выставленный на аукцион BMW 327 является редким экземпляром. Всего было изготовлено менее чем 1600 единиц в кузове кабриолет.

Автомобиль имеет двухцветный желтый окрас. Внешний вид дополняют колесные диски в цвет кузова с хромированными колпаками.

Сзади расположено запасное колесо Фото: Bring a Trailer

Кабриолет импортировали в США в 1950-х годах. В 1994 году автомобиль прошел полный процесс реставрации.

Среди внешних дефектов есть небольшая трещина под крышкой топливного бака и царапины на капоте. В остальном автомобиль обладает отличным состоянием. Его пробег составляет всего 63 тысячи километров.

Интерьер выполнен из коричневой кожи. Внутри присутствует отделка деревом и рулевое колесо цвета слоновой кости.

Интерьер выполнен из коричневой кожи Фото: Bring a Trailer

BMW 327 оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 55 л.с. Он работает в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач.

Ранее Фокус сообщал, что в США на аукцион выставили очень редкий кабриолет Plymouth Barracuda 1971 года выпуска.