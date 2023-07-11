Старый дизельный седан Mercedes-Benz превратили в необычный внедорожник (фото)

Этот Mercedes-Benz 300D может стать новой масштабной моделью Hot Wheels. Автомобиль получил множество доработок, которые превратили его в брутальный внедорожник.

Седан Mercedes-Benz 300D (W123) 1985 года превратили в необычный внедорожник. Автомобиль стал финалистом конкурса Hot Wheels Legends Tour 2023 года. Об этом сообщили на сайте Autoblog.

В финали конкурсе Legends Tour выберут автомобиль, который станет новой масштабной моделью Hot Wheels. Этот Mercedes-Benz 300D был построен за несколько лет командой из около 260 школьников.

Проектом руководит Дэвид Алманзан, учитель автомобильных технологий в средней школе Декани в Хьюстоне. Идея родилась несколько лет назад, когда мужчина заметил Mercedes-Benz 300D на лужайке соседа. Автомобиль был не в лучшем состоянии, но двигатель работал исправно.

Проектом руководит школьный учитель Дэвид Алманзан Фото: Hot Wheels

Позже Алманзан решил выкупить у соседа этот седан. Он передал авто своим ученикам, чтобы они получили практический опыт обслуживания транспорта.

Автомобиль получил множество доработок, включая увеличенный клиренс и новые бампера. На авто установлены шины для бездорожья, расширители колесных арок и дополнительная светотехника.

Кузов седана был сильно модернизирован Фото: Hot Wheels

В интерьере появилось гоночное сиденье для водителя. В целом салон остался в первозданном виде.

В интерьере установлено гоночное сиденье Фото: Hot Wheels

Стандартный Mercedes-Benz 300D оснащен 3,0-литровым турбодизелем мощностью 125 л.с. и 230 Нм крутящего момента. Неизвестно, повысилась ли производительность этого авто.

Ранее Фокус рассказал, что в окружном суде Штутгарта рассматривают дело о подделке раритетных спорткаров Mercedes-Benz 300 SL 1957 года выпуска.