В стиле Hot Wheels: Chevrolet Camaro превратили в странный ретро-спорткар (видео)

Постройка этого уникального автомобиля заняла более 20 лет. Яркий зеленый родстер может стать новой игрушкой Hot Wheels, если победит в конкурсе.

Related video

На мероприятии Hot Wheels Legends Tour 2023 показали необычный родстер в ретро-стиле. Он построен на базе Chevrolet Camaro 1981 года. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Уникальный автомобиль создал умелец Майкл Скайр из Южной Каролины. Он начал его постройку в 15 лет. С помощью своего отца и друга энтузиасту удалось превратить маслкар в этот необычный спорткар.

От передних крыльев и крыши решили избавиться. Распознать Chevrolet Camaro можно только по задней части кузова.

Спереди установлена большая решетка радиатора с двумя круглыми фарами. Кузов окрасили в яркий зеленый цвет.

Спереди установлена большая решетка радиатора Фото: Hot Wheels

Внешний вид авто дополняют колесные диски черного цвета. Боковые зеркала утоплены в кузов.

Задняя часть выполнена в стиле Chevrolet Corvette C3 Фото: Hot Wheels

Под капотом расположен 5,7-литровый двигатель V8 от Chevrolet Corvette. Мощность передается на задние колеса через автоматическую коробку передач.

Важно

В старом гараже обнаружен уникальный американский спорткар 70-х с пробегом 1500 км (видео)

В интерьере появился трехспицевый руль. Также появились новые рычаг переключения передач и аудиосистема.

В интерьере появился трехспицевый руль Фото: Hot Wheels

Уникальный спорткар уже стал финалистом конкурса Hot Wheels Legends Tour. Победитель получит масштабную копию своего автомобиля, которая поступит в продажу.

Ранее Фокус писал, что компания Carice Cars презентовала спорткар TC2, который является современным клоном легендарного Porsche 356 Speedster 50-х годов.