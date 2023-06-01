У стилі Hot Wheels: Chevrolet Camaro перетворили на дивний спорткар (відео)
Створення цього унікального автомобіля зайняло понад 20 років. Яскравий зелений родстер може стати новою іграшкою Hot Wheels, якщо переможе у конкурсі.
На заході Hot Wheels Legends Tour 2023 показали незвичайний родстер у ретростилі. Він збудований на базі Chevrolet Camaro 1981 року. Про це розповіли на сайті CarBuzz.
Унікальний автомобіль створив майстер Майкл Скайр з Південної Кароліни. Він почав його будівництво у 15 років. За допомогою свого батька та друга ентузіасту вдалося перетворити маслкар на цей незвичайний спорткар.
Від передніх крил і даху вирішили позбутися. Розпізнати Chevrolet Camaro можна лише по задній частині кузова.
Спереду встановлені велика решітка радіатора з двома круглими фарами. Кузов пофарбували у яскравий зелений колір.
Зовнішній вигляд авто доповнюють колісні диски чорного кольору. Бічні дзеркала втоплені у кузов.
Під капотом розташований 5,7-літровий V8 двигун від Chevrolet Corvette. Потужність передається на задні колеса через автоматичну коробку.Важливо
В інтер'єрі з'явилося кермо трьохспиці. Також з'явилися нові важіль перемикання передач та аудіосистема.
Унікальний спорткар вже став фіналістом конкурсу Hot Wheels Legends Tour. Переможець отримає масштабну копію свого автомобіля, яка надійде у продаж.
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