У стилі Hot Wheels: Chevrolet Camaro перетворили на дивний спорткар (відео)

Створення цього унікального автомобіля зайняло понад 20 років. Яскравий зелений родстер може стати новою іграшкою Hot Wheels, якщо переможе у конкурсі.

Related video

На заході Hot Wheels Legends Tour 2023 показали незвичайний родстер у ретростилі. Він збудований на базі Chevrolet Camaro 1981 року. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Унікальний автомобіль створив майстер Майкл Скайр з Південної Кароліни. Він почав його будівництво у 15 років. За допомогою свого батька та друга ентузіасту вдалося перетворити маслкар на цей незвичайний спорткар.

Від передніх крил і даху вирішили позбутися. Розпізнати Chevrolet Camaro можна лише по задній частині кузова.

Спереду встановлені велика решітка радіатора з двома круглими фарами. Кузов пофарбували у яскравий зелений колір.

Спереду встановлена велика решітка радіатора Фото: Hot Wheels

Зовнішній вигляд авто доповнюють колісні диски чорного кольору. Бічні дзеркала втоплені у кузов.

Задня частина виконана у стилі Chevrolet Corvette C3 Фото: Hot Wheels

Під капотом розташований 5,7-літровий V8 двигун від Chevrolet Corvette. Потужність передається на задні колеса через автоматичну коробку.

Важливо

У старому гаражі виявлено унікальний американський спорткар 70-х із пробігом 1500 км (відео)

В інтер'єрі з'явилося кермо трьохспиці. Також з'явилися нові важіль перемикання передач та аудіосистема.

В інтер'єрі з'явилося триспицеве кермо Фото: Hot Wheels

Унікальний спорткар вже став фіналістом конкурсу Hot Wheels Legends Tour. Переможець отримає масштабну копію свого автомобіля, яка надійде у продаж.

Раніше Фокус писав, що компанія Carice Cars презентувала спорткар TC2, який є сучасним клоном легендарного Porsche 356 Speedster 50-х років.