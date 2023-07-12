Из конструктора Lego построили работающий автомобильный двигатель (видео)

Копия двигателя весит около 18 кг и достигает в длину 1220 мм. В 2023 году конструкция получила награду в категории "Лучшая механика" на выставке Lego Brickworld Chicago.

Умелец построил из конструктора Lego работающую реплику 7,4-литрового двигателя V8 Chevrolet. Механизмы работают с помощью 8-битного компьютера Lazer 128 1980-х годов. Видео опубликовали на YouTube-канале TechnicallyEvan.

Двигатель в 2022 году создал умелец Эван Кобленц. Мужчина поделился, что процесс сборки занял несколько лет, а во время пандемии коронавируса у него было много свободного времени.

Конструкция состоит из нескольких тысяч деталей Lego. Длина двигателя и трансмиссии составляет около 1220 мм.

Двигатель имеет подвижные распределительный вал и поршни. Внутри установлены световые элементы, которые имитируют зажигание свечи зажигания.

В 2022 году двигатель посетил выставку Lego Brickworld Chicago. Там творение номинировали на победу в категории "Лучшая механика".

Спустя год двигатель получил работающую четырехступенчатую коробку передач со сцеплением и вновь появился на выставке Brickworld Chicago. В этот раз он одержал победу.

Ранее Фокус писал, что из конструктора Lego собрали копию электромобиля Kia EV6 в натуральную величину.