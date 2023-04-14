Электромобиль Kia EV6 воссоздали из конструктора Lego в натуральную величину (видео)

На постройку полноразмерной модели Kia EV6 ушло четыре месяца. Копия электрокара получила функциональную подсветку и внешне полностью повторяет оригинал.

Related video

На Неделе дизайна в Милане 2023 представят копию электромобиля Kia EV6 в натуральную величину из конструктора Lego. Видео опубликовали на YouTube-канале бренда.

Полноразмерная модель Kia EV6 построена из 350 000 кубиков конструктора Lego. В Kia назвали скульптуру "Кубик в будущее".

Сборкой модели занялась итальянская компания BrickVision. На ее создание понадобилось более 800 часов.

Копию электромобиля даже оснастили функциональной подсветкой. Она выполнена с помощью светодиодных кабелей.

Копию Kia EV6 оснастили функциональной подсветкой Фото: Kia

После Недели дизайна в Милане модель доставят в Kia Energy House в Риме. Там все желающие смогут внимательно рассмотреть скульптуру.

Важно

Лучше Porsche: новый электрокроссовер Kia приятно удивил управляемостью (видео)

Отметим, что Kia EV6 является невероятно популярным электрокаром. В 2022 году модель получила награду "Автомобиль года" в Европе.

Ранее Фокус писал, что энтузиасты сравнили Tesla Model 3 Performance, Kia EV6 GT, BMW iX M60, Audi RS e-tron GT и Tesla Model X Performance в заезде по прямой.

Также мы сообщали, что в Южной Корее состоялась онлайн-презентация флагманского электрокроссовера Kia EV9.