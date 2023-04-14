Електромобіль Kia EV6 відтворили з конструктора Lego у натуральну величину (відео)

На будівництво повнорозмірної моделі Kia EV6 пішло чотири місяці. Копія електрокара отримала функціональне підсвічування та зовні повністю повторює оригінал.

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На Тижні дизайну в Мілані 2023 представлять копію електромобіля Kia EV6 у натуральну величину з конструктора Lego. Відео опублікували на YouTube-каналі бренду.

Повнорозмірна модель Kia EV6 побудована з 350 000 кубиків конструктора Lego. У Kia назвали скульптуру "Кубик у майбутнє".

Збіркою моделі зайнялася італійська компанія BrickVision. На її створення знадобилося понад 800 годин.

Копію електромобіля навіть оснастили функціональним підсвічуванням. Воно виконане за допомогою світлодіодних кабелів.

Копію Kia EV6 оснастили функціональним підсвічуванням Фото: Kia

Після Тижня дизайну в Мілані модель доставлять у Kia Energy House у Римі. Там усі охочі зможуть уважно розглянути скульптуру.

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Kia EV6 є неймовірно популярним електрокаром. У 2022 році модель отримала нагороду "Автомобіль року" у Європі.

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