Електромобіль Kia EV6 відтворили з конструктора Lego у натуральну величину (відео)
На будівництво повнорозмірної моделі Kia EV6 пішло чотири місяці. Копія електрокара отримала функціональне підсвічування та зовні повністю повторює оригінал.
На Тижні дизайну в Мілані 2023 представлять копію електромобіля Kia EV6 у натуральну величину з конструктора Lego. Відео опублікували на YouTube-каналі бренду.
Повнорозмірна модель Kia EV6 побудована з 350 000 кубиків конструктора Lego. У Kia назвали скульптуру "Кубик у майбутнє".
Збіркою моделі зайнялася італійська компанія BrickVision. На її створення знадобилося понад 800 годин.
Копію електромобіля навіть оснастили функціональним підсвічуванням. Воно виконане за допомогою світлодіодних кабелів.
Після Тижня дизайну в Мілані модель доставлять у Kia Energy House у Римі. Там усі охочі зможуть уважно розглянути скульптуру.Важливо
Kia EV6 є неймовірно популярним електрокаром. У 2022 році модель отримала нагороду "Автомобіль року" у Європі.
Раніше Фокус писав, що ентузіасти порівняли Tesla Model 3 Performance, Kia EV6 GT, BMW iX M60, Audi RS e-tron GT та Tesla Model X Performance у заїзді по прямій.
Також ми повідомляли, що в Південній Кореї відбулася онлайн-презентація флагманського електрокросовера Kia EV9.