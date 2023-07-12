Эксклюзивный суперкар Ferrari за 2 миллиона евро испытали на бездорожье (видео)

Суперкар Ferrari Daytona SP3 выпущен тиражом в 599 экземпляров. Он оснащен 840-сильным V12 и способен развить скорость свыше 340 км/ч.

Владелец лимитированного Ferrari Daytona SP3 нашел ему нестандартное применение. Дорогой суперкар за 2 миллиона евро выехал на бездорожье. Видео заезда опубликовал на своем Youtube-канале блогер TFJJ.

Суперкар Ferrari продемонстрировал дрифт на бездорожье Фото: скриншот / YouTube

Внедорожный тест-драйв Ferrari Daytona SP3 провели на автофестивале Heveningham Concours. Итальянский автофестиваль и так был звездой шоу, но его владелец решил привлечь еще больше внимания.

Суперкар стоит 2 миллиона евро Фото: скриншот / YouTube

Суперкар выехал на газон и продемонстрировал яркий дрифт. Владелец не жалел эксклюзивный суперкар Ferrari.

Напомним, что всего выпущено только 599 Ferrari Daytona SP3. Суперкар является трибютом знаменитой гоночной модели Ferrari 330 P4 1968 года и повторяет ее дизайн.

Среднемоторная модель станет последним чисто бензиновым Ferrari с V12 – все последующие суперкары станут гибридами. Двигатель Daytona SP3 развивает 840 л. с. при высоких 9250 об/мин и с ним авто разгоняется до 100 км/ч за 2,85 с и способно развить скорость свыше 340 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в Бельгии сфотографировали скоростной суперкар Ferrari на украинских номерах.

Также мы писали, что винтажный суперкар Mercedes за $1,5 миллиона сгорел на дороге.