В России продажи автомобилей оказались рекордно низкими после вторжения в Украину

Всего за год продажи автомобилей в РФ снизились в четыре раза. Владеть моделями западных брендов в России стало слишком дорого из-за дефицита комплектующих и роста цен.

В Росси продажи новых автомобилей заметно снизились в сравнении с 2021 годом. По словам экспертов, это напрямую связано с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Многие западные производители покинули российский рынок из-за военной агрессии против Украины. Теперь спросом пользуются только китайские и отечественные автомобили.

Исследователь из Йельского университета Стивен Тиан заявил, что экономика России очень ослабла из-за многочисленных санкций. Он отметил, что до вторжения в Украину россияне покупали около 100 000 автомобилей в месяц, а теперь этот показатель снизился до 25 000 авто.

"Русские просто покупают меньше автомобилей. Это говорит о слабости потребителя в России", — сказал Стивен Тиан.

Эксперт подчеркнул, что россияне редко покупали отечественные автомобили до 2022 года. Теперь же модели Lada пользуются большим спросом.

Также россияне часто выбирают китайские автомобили, которые заполонили рынок. Например, продажи моделей Geely на российском рынке увеличились на 88% по сравнению с прошлым годом.

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Стивен Тиан добавил, что у россиян есть еще несколько проблем, которые включают рост цен и дефицит комплектующих для автомобилей. Владеть автомобилями западных брендов в РФ стало слишком дорого.

Ранее Фокус писал, что Volkswagen продал свой завод в российском городе Калуга и долю своих местных дочерних компаний.

Также мы сообщали, что в российскую Госдуму внесли законопроект, согласно которому в РФ можно будет регистрировать авто, объявленные в международный розыск Украиной.