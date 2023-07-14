Крупный японский автопроизводитель полностью уходит с российского рынка

Российский завод Isuzu в Ульяновске прекратил свою работу в марте 2022 года. Теперь на предприятии планируют выпускать российско-китайские грузовики Sollers Argo.

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Японский автопроизводитель Isuzu Motors Ltd покидает рынок России. Компания продала свою долю в бизнесе российскому предприятию Sollers. Об этом рассказали на сайте Kyodo News.

В марте 2022 года Isuzu прекратила производство новых автомобилей в РФ из-за военного вторжения в Украину. Тогда же были прекращены поставки запчастей. В связи с этим производитель понес убытки в размере 12 миллионов долларов.

Еще в ноябре 2022 года Isuzu собиралась полностью уйти с российского рынка. Тогда компания начала процесс поиска покупателя для своего завода.

Известно, что на заводе Isuzu в Ульяновске работали около 200 сотрудников. Предприятие было открыто в 2008 году. В 2021 году там собрали всего около 3 700 автомобилей.

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Российская компания Sollers заявила, что возьмет на себя ответственность по дальнейшему гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей Isuzu в стране. На заводе планируют начать сборку коммерческих грузовиков Sollers Argo (JAC N25/N35).

Ранее Фокус писал, что Volkswagen продал свой завод в российском городе Калуга и долю своих местных дочерних компаний.