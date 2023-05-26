Россия без шин: французский производитель Michelin продает свой бизнес в РФ

Еще в апреле Michelin объявила о прекращении своей деятельности в России. Компания приостанавливает производство в РФ из-за вторжения Кремля в Украину.

Related video

Французский производитель шин Michelin полностью продаст свой бизнес в России. Дочерние компании MRTMC и Camso CIS получит предприятие Power International Tyres. Об этом рассказали на сайте Reuters.

Стороны подписали соглашение, благодаря которому на российском заводе Michelin в Давыдово будет сохранено 250 рабочих мест. В Michelin отметили, что сотрудники, которые не хотят оставаться работать на предприятии, смогут уйти с работы "на хороших условиях".

В апреле Michelin объявила о прекращении своей деятельности в РФ. Из-за этого объем продаж компании снизился на 25% по итогам первого квартала 2023 года.

В 2022 году французский производитель заявил, что приостанавливает производство в России из-за вторжения Кремля в Украину. Тогда же был отменен и экспорт шин в РФ.

Важно

Volkswagen продал свой завод в России и окончательно покинул рынок

В мае российский рынок также покинул немецкий производитель шин Continental. Компания продала свой завод под Калугой и запретила экспорт своих товаров в Россию.

Ранее Фокус писал, что в России продолжают стремительно дорожать автомобильные запчасти.