Необычный дизайн и 1250 сил: американцы представили самый быстрый суперкар в мире (фото)

Czinger 21C V Max собирается побить мировой рекорд по разгону от 0 до 402 км/ч с последующим торможением. Суперкар оснащен 1250-сильной гибридной установкой и может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 1,8 секунды.

На Фестивале скорости в Гудвуде представили американский суперкар Czinger 21C V Max. Новинка намерена побить мировой рекорд по времени разгона. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Czinger 21C V Max получил необычный обтекаемый дизайн. Длинные боковые двери открываются вверх, почти как у моделей Lamborghini.

Боковые двери открываются вверх Фото: Czinger

Суперкар окрасили в оранжевый цвет Golden State of Mind. Покупатели смогут заказать автомобиль и в других оттенках.

Czinger 21C V Max окрасили в оранжевый цвет Golden State of Mind Фото: Czinger

В конструкции Czinger 21C V Max применяются только легкие материалы. Монокок изготовлен из карбона, что позволило сильно снизить вес новинки.

В интерьере расположено два посадочных места. Водительское кресло расположено по центру, а позади него находится место для пассажира.

Интерьер рассчитан на два посадочных места Фото: Czinger

В Czinger заявили, что суперкар способен разгоняться от 0 до 402 км/ч и тормозить до полной остановки всего за 27 секунд. Для сравнения, текущий рекордсмен Koenigsegg Regera выполняет это упражнение за 28,81 секунды.

Czinger 21C V Max оснащен гибридной силовой установкой с 2,88-литровым двигателем V8 и тремя электромоторами суммарной мощностью 1250 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 1,8 секунды, а максимальная скорость составляет более 400 км/ч.

Стоимость Czinger 21C V Max и дата выхода модели на рынок пока не разглашаются. Ожидается, что начальная стоимость авто составит более 1,5 млн долларов.

Ранее Фокус писал, что Lamborghini представили трековый суперкар SC63 LMDh.