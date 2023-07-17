В продаже на Alibaba: в Китае создали самый дешевый электровнедорожник за $1700 (фото)

Китайский внедорожник выполнен в стиле Land Rover, но при этом достигает всего 2,2 м в длину. Электромобиль предложен в трех версиях по мощности.

В Китае создали самый дешевый в мире электровнедорожник. Миниатюрный Telee Rover стоит 1700 долларов и поступает в продажу на Alibaba. Об этом пишет сайт Electrek.

Telee Rover – уменьшенная копия классического Land Rover. Угловаты дизайн, круглые фары и широкая решетка радиатора выполнены в духе знаменитой британской модели. Двери у авто отсутствуют.

Длина авто составляет всего 2,2 м Фото: alibaba.com

Китайский внедорожник достигает всего 2,2 м в длину, а его кузов выполнен из пластика, поэтому масса составляет всего 180 кг. Клон Land Rover напоминает увеличенную в размерах детскую электрическую машинку.

Электромобиль Telee Rover предложен в трех версиях – мощностью 0,7, 1,1 и 2 л. с. Максимальная скорость составляет 35-40 км/ч. Свинцовые батареи емкостью 48 А∙ч обеспечивают запас хода в 130 км. Также в линейке есть и бензиновая модель за 2400 долларов.

Кузов внедорожника выполнен из пластика Фото: alibaba.com

Внедорожник является моноприводным, а его клиренс составляет всего 100 мм. Так что на выдающуюся проходимость не стоит надеяться, даже несмотря на то, что авто получило внедорожную резину.

Ранее Фокус сообщал, что на Alibaba продается и электрическая копия Гелендвагена за 6000 долларов.

Также там продают еще более дешевые электромобили по цене iPhone.