Bugatti представили наручные часы в стиле гиперкара Chiron за миллион долларов (видео)

Часы Bugatti Chiron Tourbillon Molsheim Edition доступны для покупки только владельцам гиперкара. Они посвящены городу Мольсем в восточном регионе Франции, в котором была основана компания Bugatti.

Компания Jacob & Co. представила наручные часы в стиле Bugatti Chiron. Стоимость Bugatti Chiron Tourbillon Molsheim Edition составляет 1 млн долларов. Об этом сообщили на сайте Carbuzz.

Часы получили необычный дизайн с драгоценными камнями в цветах французского флага. На циферблате есть миниатюрная версия знаменитого двигателя W16. Он имитирует ход поршней настоящего мотора.

Часы Bugatti Chiron Tourbillon Molsheim Edition посвящены небольшому городку Мольсему в восточном регионе Франции. Именно там была основана компания Bugatti.

Аксессуар украшен 148 синими сапфирами, 45 белыми бриллиантами и 149 рубином. Циферблат украшен сапфировыми и рубиновыми часовыми метками, а минутная шкала полностью состоит из бриллиантов.

Часы Bugatti Chiron Tourbillon Molsheim Edition состоят из 578 компонентов Фото: Jacob & Co.

Bugatti Chiron Tourbillon Molsheim Edition состоят из 578 компонентов. Они водонепроницаемы и могут работать на глубине до 30 метров.

Интересно то, что приобрести часы могут только владельцы гиперкара Bugatti Chiron. Они будут выпущены ограниченным тиражом всего в несколько экземпляров.

Ранее Фокус рассказал, что Girard-Perregaux создали наручные часы за $146 тысяч в стиле Aston Martin.