Сувенирный автомобиль-часы продают по цене нового Lamborghini (фото)

Часы Tiffany стилизированы под гоночный болид 50-х годов. Они выполнены из алюминия и украшены множеством бриллиантов.

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Ювелирный дом Tiffany & Co презентовал необычный новогодний сувенир. Драгоценные настольные часы в виде старинного гоночного автомобиля оценили в 215 000 долларов – как новый Lamborghini Urus. Об этом сообщается на официальном сайте Tiffany & Co.

[ + – ] Колеса и боковины авто украшены бриллиантами

Модель автомобиля с часами является частью новогодней коллекции Time For Speed. Она выполнена в духе гоночных болидов "Формулы-1" 50-х годов и достигает 38,6 см в длину 15,7 см в ширину и 12 см в высоту. Масса такого ювелирного изделия составляет 4,6 кг.

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Масса автомобиля-часов составляет 4,6 кг. Его выполнили из алюминия, а спицованные колеса получили резиновые шины. Циферблат часов, боковины авто и ступицы колес украсили настоящими бриллиантами. Окрасили сувенир в традиционный бирюзовый цвет Tiffany Blue, причем краску наносят в несколько слоев, как на настоящих авто.

[ + – ] Стоимость сувенира составляет 215 000 долларов

Часы Tiffany выпустят лимитированной серией. Для тех, кому они слишком дорогие, предложена более доступная версия за 40 000 долларов – там бриллиантов гораздо меньше.

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